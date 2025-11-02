«Сегодня особенный день». Янник Синнер — о триумфе на «Мастерсе» в Париже
Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер дал комментарий после своей победы в финале «Мастерса» в Париже (Франция). Со счётом 6:4, 7:6 (7:4) он обыграл канадского спортсмена, 10-го номера рейтинга АТР Феликса Оже-Альяссима.
Париж. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
10
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
2
Янник Синнер
Я. Синнер
«Спасибо моей команде за то, что заставляете меня выкладываться по полной. Это была невероятная неделя и невероятный отрезок из последних нескольких месяцев. Мы всегда стараемся становиться лучше как игроки. Очень рад разделить с вами такие результаты на высоком уровне. Сегодня особенный день», — сказал Синнер в интервью на корте.
Для Синнера этот титул стал пятым в сезоне. Ранее итальянец уже брал титулы на Открытом чемпионате Австралии, Уимблдоне, турнирах в Вене и Пекине.
