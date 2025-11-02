«Сегодня особенный день». Янник Синнер — о триумфе на «Мастерсе» в Париже

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер дал комментарий после своей победы в финале «Мастерса» в Париже (Франция). Со счётом 6:4, 7:6 (7:4) он обыграл канадского спортсмена, 10-го номера рейтинга АТР Феликса Оже-Альяссима.

«Спасибо моей команде за то, что заставляете меня выкладываться по полной. Это была невероятная неделя и невероятный отрезок из последних нескольких месяцев. Мы всегда стараемся становиться лучше как игроки. Очень рад разделить с вами такие результаты на высоком уровне. Сегодня особенный день», — сказал Синнер в интервью на корте.

Для Синнера этот титул стал пятым в сезоне. Ранее итальянец уже брал титулы на Открытом чемпионате Австралии, Уимблдоне, турнирах в Вене и Пекине.