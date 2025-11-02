Скидки
«Сегодня особенный день». Янник Синнер — о триумфе на «Мастерсе» в Париже

Янник Синнер
Комментарии

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер дал комментарий после своей победы в финале «Мастерса» в Париже (Франция). Со счётом 6:4, 7:6 (7:4) он обыграл канадского спортсмена, 10-го номера рейтинга АТР Феликса Оже-Альяссима.

Париж. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Спасибо моей команде за то, что заставляете меня выкладываться по полной. Это была невероятная неделя и невероятный отрезок из последних нескольких месяцев. Мы всегда стараемся становиться лучше как игроки. Очень рад разделить с вами такие результаты на высоком уровне. Сегодня особенный день», — сказал Синнер в интервью на корте.

Для Синнера этот титул стал пятым в сезоне. Ранее итальянец уже брал титулы на Открытом чемпионате Австралии, Уимблдоне, турнирах в Вене и Пекине.

Материалы по теме
Янник Синнер обыграл Феликса Оже-Альяссима в финале «Мастерса» в Париже
Оже-Альяссим произнёс трогательную речь после поражения от Синнера в финале «Мастерса»
Материалы по теме
Синнер взял Париж и стал первой ракеткой. А ещё сохранил дикую интригу в битве за Итоговый
Синнер взял Париж и стал первой ракеткой. А ещё сохранил дикую интригу в битве за Итоговый
