Фото: Янник Синнер получил трофей за победу на «Мастерсе» в Париже

Фото: Янник Синнер получил трофей за победу на «Мастерсе» в Париже
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер получил трофей за победу на «Мастерсе» в Париже (Франция). В решающем матче он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (10-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Париж. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Итальянец стал четвёртым игроком с 1990 года, кто завоевал титул в Париже, не проиграв ни сета. Ранее таким достижением могли похвастаться Стефан Эдберг (1990), Роджер Федерер (2011) и Новак Джокович (2014, 2019).

Эта победа стала для Синнера 23-й в карьере, пятой в сезоне и пятой на «Мастерсах». Ранее он завоевал титулы на турнирах в Вене, Пекине, а также на Уимблдоне и Australian Open. По итогам соревнований в Париже итальянец вернётся на первую строчку мирового рейтинга впервые с US Open.

