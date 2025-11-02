Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — третий, кто проиграл наименьшее количество геймов на пути к титулу в Париже

Синнер — третий, кто проиграл наименьшее количество геймов на пути к титулу в Париже
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер (29) проиграл наименьшее количество геймов на пути к титулу на «Мастерсе» в Париже с тех пор, как в 2007 году турнир перешёл на хард. С 1990 года меньше геймов проиграли только Стефан Эдберг (26 геймов в 1990 году) и Николай Давыденко (27 геймов в 2008 году).

Париж. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

По этому показателю Синнер обошёл швейцарца Роджера Федерера (33 гейма в 2011 году) и серба Новака Джоковича (33 гейма в 2014 году).

В финале парижского «Мастерса» Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (10-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4). По итогам соревнований итальянец вернётся на первую строчку мирового рейтинга.

Календарь турнира в Париже
Сетка турнира в Париже
Материалы по теме
Фото: Янник Синнер получил трофей за победу на «Мастерсе» в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android