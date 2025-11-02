Синнер — третий, кто проиграл наименьшее количество геймов на пути к титулу в Париже

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер (29) проиграл наименьшее количество геймов на пути к титулу на «Мастерсе» в Париже с тех пор, как в 2007 году турнир перешёл на хард. С 1990 года меньше геймов проиграли только Стефан Эдберг (26 геймов в 1990 году) и Николай Давыденко (27 геймов в 2008 году).

По этому показателю Синнер обошёл швейцарца Роджера Федерера (33 гейма в 2011 году) и серба Новака Джоковича (33 гейма в 2014 году).

В финале парижского «Мастерса» Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (10-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4). По итогам соревнований итальянец вернётся на первую строчку мирового рейтинга.