Янник Синнер назвал Феликса Оже-Альяссима одним из самых приятных людей в туре

Янник Синнер
Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер высказался о своём сопернике в финале хардового «Мастерса» в Париже (Франция). Итальянцу противостоял представитель Канады Феликс Оже-Альяссим, которого Синнер одолел со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Оба спортсмена отобрались на Итоговый чемпионат АТР.

«Извините, что не могу говорить на французском, дайте мне пару лет…

Феликс, это потрясающая неделя. Знаю, ты был под большим давлением, находился в очень сложной ситуации все эти дни. Надеюсь, что это окупится тебе в Турине. Поздравляю тебя и всю твою команду. Ты один из самых приятных людей в туре. Если продолжишь играть так же, уверен, у тебя будет ещё много подобных успехов. Желаю всего наилучшего на оставшуюся часть сезона и в дальнейшей карьере. Ты потрясающий», — сказал Синнер в интервью на корте.

Для Синнера этот титул стал пятым в сезоне. Ранее итальянец уже выигрывал титулы на Открытом чемпионате Австралии, Уимблдоне, турнирах в Вене и Пекине.

