Янник Синнер — пятый с 1990 года, кто выиграл свои первые пять «Мастерсов» на харде

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер с 1990 года стал пятым игроком, которому удалось выиграть свои первые пять титулов на «Мастерсах» на хардовом покрытии после Майкла Чанга, Энди Роддика, Энди Маррея и Даниила Медведева.

За карьеру 24-летний итальянец выиграл «Мастерсы» в Шанхае, Цинциннати, Майами и Торонто.

В финале соревнований в Париже Янник обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (10-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4). По итогам соревнований итальянец вернётся на первую строчку мирового рейтинга. Титул в Париже стал для Синнера пятым в сезоне и 23-м в карьере.

