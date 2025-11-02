Турсунов — о финале турнира в Париже: удивительно, что Янник выгрызает победу у Феликса

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов иронично высказался о финальном матче между четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» итальянцем Янником Синнером и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (10-й в рейтинге) на «Мастерсе» в Париже (Франция). Синнер победил со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

«Как же удивительно, что Янник выгрызает победу у Феликса Оже-Альяссима», — написал Турсунов в социальных сетях.

Победа в Париже стала для Синнера 23-й в карьере, пятой в сезоне и пятой на «Мастерсах». Ранее он завоевал титулы на турнирах в Вене, Пекине, а также на Уимблдоне и Australian Open. По итогам соревнований в Париже итальянец вернётся на первую строчку мирового рейтинга впервые с US Open.