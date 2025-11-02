Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф — Джессика Пегула, результат матча 2 ноября, счёт 1:2, групповой этап Итогового чемпионата WTA

Кори Гауфф проиграла Джессике Пегуле в стартовом матче Итогового чемпионата WTA
Комментарии

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф проиграла своей соотечественнице Джессике Пегуле (пятая в рейтинге) со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 2:6.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
02 ноября 2025, воскресенье. 18:55 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 2
6 		6 4 6
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. В её рамках Гауфф восемь раз подала навылет, допустила 17 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Пегулы пять эйсов, одна двойная ошибка и 9 реализованных брейк-пойнтов из 18 заработанных.

Далее Гауфф встретится с лидером мирового рейтинга белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, а Пегула сыграет с итальянкой Жасмин Паолини.

Итоговый чемпионат WTA проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей является Гауфф.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Сетка Итогового чемпионата WTA
Материалы по теме
Соболенко — лидер группы на Итоговом! Её соперницей стала Пегула, выигравшая дерби. LIVE!
Live
Соболенко — лидер группы на Итоговом! Её соперницей стала Пегула, выигравшая дерби. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android