Кори Гауфф проиграла Джессике Пегуле в стартовом матче Итогового чемпионата WTA

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф проиграла своей соотечественнице Джессике Пегуле (пятая в рейтинге) со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 2:6.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. В её рамках Гауфф восемь раз подала навылет, допустила 17 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Пегулы пять эйсов, одна двойная ошибка и 9 реализованных брейк-пойнтов из 18 заработанных.

Далее Гауфф встретится с лидером мирового рейтинга белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, а Пегула сыграет с итальянкой Жасмин Паолини.

Итоговый чемпионат WTA проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей является Гауфф.