Кори Гауфф проиграла Джессике Пегуле в стартовом матче Итогового чемпионата WTA
Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф проиграла своей соотечественнице Джессике Пегуле (пятая в рейтинге) со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 2:6.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
02 ноября 2025, воскресенье. 18:55 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|2
|
|6 4
|6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. В её рамках Гауфф восемь раз подала навылет, допустила 17 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Пегулы пять эйсов, одна двойная ошибка и 9 реализованных брейк-пойнтов из 18 заработанных.
Далее Гауфф встретится с лидером мирового рейтинга белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, а Пегула сыграет с итальянкой Жасмин Паолини.
Итоговый чемпионат WTA проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей является Гауфф.
