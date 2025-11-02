Скидки
Теннис

Титул Блинковой в Цзюцзяне стал шестым для российских теннисисток в сезоне-2025

Титул Блинковой в Цзюцзяне стал шестым для российских теннисисток в сезоне-2025
Аудио-версия:
Комментарии

95-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова стала чемпионкой турнира WTA-250 в Цзюцзяне (Китай). В решающем матче она обыграла представительницу Австрии Лилли Таггер (235-я строчка рейтинга) со счётом 6:3, 6:3. Для российских теннисисток эта победа стала шестой в сезоне-2025.

Теннис. Все титулы россиянок в сезоне-2025:

  • WTA-500 в Линце — Екатерина Александрова — Даяна Ястремская (Украина) — 6:2, 3:6, 7:5.
  • WTA-250 в Клуж-Напоке — Анастасия Потапова — Лючия Бронцетти (Италия) — 4:6, 6:1, 6:2.
  • WTA-1000 в Дубае — Мирра Андреева — Клара Таусон (Дания) — 7:6 (7:1), 6:1.
  • WTA-1000 в Индиан-Уэллсе — Мирра Андреева — Арина Соболенко (Беларусь) — 2:6, 6:4, 6:3.
  • WTA-500 в Монтеррее — Диана Шнайдер — Екатерина Александрова — 6:3, 4:6, 6:4.
  • WTA-250 в Цзюцзяне — Анна Блинкова — Лилли Таггер (Австрия) — 6:3, 6:3.
Блинкова: довольна уровнем своей игры на турнире в Цзюцзяне
