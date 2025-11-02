Скидки
Теннис

Янник Синнер стал пятым игроком, выигравшим пять из шести хардовых «Мастерсов»

Янник Синнер
Комментарии

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер стал пятым игроком, которому удалось выиграть пять из шести «Мастерсов» на хардовом покрытии. Сегодня, 2 ноября, он победил на турнире в Париже, обыграв в финале Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Париж. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Теперь в активе у Синнера есть победы на «Мастерсах» в Торонто, Майами, Цинциннати и Шанхае, но не в Индиан-Уэллсе. На всех хардовых турнирах этой серии побеждали только Новак Джокович и Роджер Федерер. Также по пять побед у Энди Маррея и Даниила Медведева.

После победы в Париже Синнер вновь возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

