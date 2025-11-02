Мирра Андреева признала, что ошибочно пропустила турнир в Токио

Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева пожалела о решении пропустить турнир WTA-500 в Токио (Япония), на котором она могла отобраться на Итоговый чемпионат WTA в одиночном разряде. Вместо неё туда попала Елена Рыбакина из Казахстана.

«Мы обсудили с командой и решили пропустить турнир. В итоге это оказалось неправильным решением. Это даже не второй полный год в туре, так что мы просто извлечём уроки из этого и наберёмся опыта. В следующий раз, думаю, не допустим подобную ошибку», — приводит слова Андреевой Arab News.

Сегодня, 2 ноября, Андреева в паре с Дианой Шнайдер проиграли в стартовом матче парного разряда Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Россиянки уступили канадо-новозеландскому дуэту Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф со счётом 3:6, 6:7 (2:7).