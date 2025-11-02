Скидки
Теннис

Арина Соболенко высказалась о победе над Жасмин Паолини на Итоговом чемпионате WTA

Арина Соболенко и Жасмин Паолини
Лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над итальянкой Жасмин Паолини (восьмая ракетка мира) в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA со счётом 6:3, 6:1. Она отметила, что сохраняла контроль над собой.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Она серьёзный соперник. Мы много играли друг с другом, каждый раз это тяжёлая борьба. Не важно, какой счёт, мне всегда нужно быть сосредоточенной. В целом я довольна своей концентрацией сегодня. Была спокойной, казалось, что всё под контролем», — приводит слова Соболенко Arab News.

Следующей соперницей Арины Соболенко в Эр-Рияде станет Кори Гауфф.

Арина Соболенко назвала имя теннисистки, которая сильнее неё
Соболенко с победы стартовала на Итоговом. Арина выиграла уже 60 матчей в сезоне
