Арина Соболенко высказалась о победе над Жасмин Паолини на Итоговом чемпионате WTA
Лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над итальянкой Жасмин Паолини (восьмая ракетка мира) в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA со счётом 6:3, 6:1. Она отметила, что сохраняла контроль над собой.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
«Она серьёзный соперник. Мы много играли друг с другом, каждый раз это тяжёлая борьба. Не важно, какой счёт, мне всегда нужно быть сосредоточенной. В целом я довольна своей концентрацией сегодня. Была спокойной, казалось, что всё под контролем», — приводит слова Соболенко Arab News.
Следующей соперницей Арины Соболенко в Эр-Рияде станет Кори Гауфф.
