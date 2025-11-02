Арина Соболенко высказалась о победе над Жасмин Паолини на Итоговом чемпионате WTA

Лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над итальянкой Жасмин Паолини (восьмая ракетка мира) в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA со счётом 6:3, 6:1. Она отметила, что сохраняла контроль над собой.

«Она серьёзный соперник. Мы много играли друг с другом, каждый раз это тяжёлая борьба. Не важно, какой счёт, мне всегда нужно быть сосредоточенной. В целом я довольна своей концентрацией сегодня. Была спокойной, казалось, что всё под контролем», — приводит слова Соболенко Arab News.

Следующей соперницей Арины Соболенко в Эр-Рияде станет Кори Гауфф.