Алексей Попырин — Себастьян Корда, результат матча 2 ноября 2025, счёт 1:2, 1-й круг турнира ATP-250 в Афинах

Алексей Попырин проиграл Себастьяну Корде на старте турнира в Афинах
Алексей Попырин
Комментарии

Австралийский теннисист 47-я ракетка мира Алексей Попырин уступил американскому спортсмену Себастьяну Корде (54-я строчка рейтинга) в матче первого круга турнира категории АТР-250 в Афинах (Греция). Счёт — 4:6, 6:3, 6:4 в пользу Корды.

Афины. 1-й круг
02 ноября 2025, воскресенье. 20:50 МСК
Алексей Попырин
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда

Игра длилась 1 час 59 минут. За это время австралиец реализовал один брейк-пойнт из четырёх, выполнил 17 подач навылет и допустил четыре двойные ошибки. Американец выполнил 12 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных.

Во втором круге соревнований на харде в столице Греции Корда сыграет с победителем матча между боснийцем Дамиром Джумхуром и британцем Джейкобом Фирнли.

Календарь турнира в Афинах
Сетка турнира в Афинах
