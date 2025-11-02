Алексей Попырин проиграл Себастьяну Корде на старте турнира в Афинах
Австралийский теннисист 47-я ракетка мира Алексей Попырин уступил американскому спортсмену Себастьяну Корде (54-я строчка рейтинга) в матче первого круга турнира категории АТР-250 в Афинах (Греция). Счёт — 4:6, 6:3, 6:4 в пользу Корды.
Афины. 1-й круг
02 ноября 2025, воскресенье. 20:50 МСК
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
Себастьян Корда
С. Корда
Игра длилась 1 час 59 минут. За это время австралиец реализовал один брейк-пойнт из четырёх, выполнил 17 подач навылет и допустил четыре двойные ошибки. Американец выполнил 12 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных.
Во втором круге соревнований на харде в столице Греции Корда сыграет с победителем матча между боснийцем Дамиром Джумхуром и британцем Джейкобом Фирнли.
