Алексей Попырин проиграл Себастьяну Корде на старте турнира в Афинах

Австралийский теннисист 47-я ракетка мира Алексей Попырин уступил американскому спортсмену Себастьяну Корде (54-я строчка рейтинга) в матче первого круга турнира категории АТР-250 в Афинах (Греция). Счёт — 4:6, 6:3, 6:4 в пользу Корды.

Игра длилась 1 час 59 минут. За это время австралиец реализовал один брейк-пойнт из четырёх, выполнил 17 подач навылет и допустил четыре двойные ошибки. Американец выполнил 12 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных.

Во втором круге соревнований на харде в столице Греции Корда сыграет с победителем матча между боснийцем Дамиром Джумхуром и британцем Джейкобом Фирнли.