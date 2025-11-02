Янник Синнер подарил футболку юному фанату после финала «Мастерса» в Париже
Поделиться
Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер сделал подарок фанату после финала «Мастерса» в Париже. Спортсмен раздавал автографы, а после открыл багажник машины, на которой передвигается по французской столице, и достал из рюкзака футболку. После этого итальянец обнялся с юным поклонником, а тот его поблагодарил в ответ.
Сегодня, 2 ноября, в финале престижных соревнований на хардовом покрытии Синнер обыграл канадского теннисиста 10-ю ракетку мира Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Для представителя Италии это пятая победа на турнирах серии «Мастерс» в своей карьере.
Париж. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
10
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
2
Янник Синнер
Я. Синнер
После победы в Париже Синнер вновь возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Комментарии
- 2 ноября 2025
-
22:26
-
22:09
-
21:57
-
21:18
-
21:07
-
21:05
-
20:57
-
20:47
-
20:37
-
20:18
-
20:02
-
20:02
-
19:47
-
19:46
-
19:39
-
19:32
-
19:29
-
19:23
-
19:22
-
19:16
-
19:10
-
19:05
-
19:02
-
18:47
-
18:45
-
18:34
-
18:27
-
18:16
-
17:45
-
17:36
-
17:28
-
17:17
-
16:38
-
16:32
-
16:23