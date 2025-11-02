Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер подарил футболку юному фанату после финала «Мастерса» в Париже

Янник Синнер подарил футболку юному фанату после финала «Мастерса» в Париже
Янник Синнер
Комментарии

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер сделал подарок фанату после финала «Мастерса» в Париже. Спортсмен раздавал автографы, а после открыл багажник машины, на которой передвигается по французской столице, и достал из рюкзака футболку. После этого итальянец обнялся с юным поклонником, а тот его поблагодарил в ответ.

Сегодня, 2 ноября, в финале престижных соревнований на хардовом покрытии Синнер обыграл канадского теннисиста 10-ю ракетку мира Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Для представителя Италии это пятая победа на турнирах серии «Мастерс» в своей карьере.

Париж. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

После победы в Париже Синнер вновь возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Материалы по теме
Янник Синнер назвал Феликса Оже-Альяссима одним из самых приятных людей в туре
Материалы по теме
Синнер взял Париж и стал первой ракеткой. А ещё сохранил дикую интригу в битве за Итоговый
Синнер взял Париж и стал первой ракеткой. А ещё сохранил дикую интригу в битве за Итоговый
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android