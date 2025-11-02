Янник Синнер подарил футболку юному фанату после финала «Мастерса» в Париже

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер сделал подарок фанату после финала «Мастерса» в Париже. Спортсмен раздавал автографы, а после открыл багажник машины, на которой передвигается по французской столице, и достал из рюкзака футболку. После этого итальянец обнялся с юным поклонником, а тот его поблагодарил в ответ.

Сегодня, 2 ноября, в финале престижных соревнований на хардовом покрытии Синнер обыграл канадского теннисиста 10-ю ракетку мира Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Для представителя Италии это пятая победа на турнирах серии «Мастерс» в своей карьере.

После победы в Париже Синнер вновь возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).