Фото: Дезире Дуэ посетил матч Синнера и Оже-Альяссима в финале «Мастерса» в Париже

Нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ посетил финальный матч «Мастерса» в Париже (Франция), где встречались четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер и 10-й номер мирового рейтинга канадец Феликс Оже-Альяссим. По итогам встречи победу одержал Синнер со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Фото: Скриншот из трансляции

Победа в Париже стала для Синнера 23-й в карьере, пятой в сезоне и пятой на «Мастерсах». Ранее он завоевал титулы на турнирах в Вене, Пекине, а также на Уимблдоне и Australian Open. По итогам соревнований в Париже итальянец вернётся на первую строчку мирового рейтинга впервые с US Open. В обновлённом рейтинге он обойдёт испанца Карлоса Алькараса.