Фото: Янник Ноа пришёл на финал Синнера и Оже-Альяссима на «Мастерсе» в Париже

Чемпион «Ролан Гаррос» — 1983 француз Янник Ноа пришёл на финал «Мастерса» в Париже (Франция), где встречались четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер и 10-й номер мирового рейтинга канадец Феликс Оже-Альяссим. Победу одержал Синнер со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
Янник Ноа наблюдал за матчем с трибун, а после вручил Синнеру трофей за победу.
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Фото: Скриншот из трансляции
Победа в Париже стала для Синнера 23-й в карьере, пятой в сезоне и пятой на «Мастерсах». Ранее он завоевал титулы на турнирах в Вене, Пекине, а также на Уимблдоне и Australian Open. По итогам соревнований в Париже итальянец вернётся на первую строчку мирового рейтинга впервые с US Open. В обновлённом рейтинге он обойдёт испанца Карлоса Алькараса.
