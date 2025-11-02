Янник Синнер — о статусе первой ракетки мира: это зависит не только от меня

Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о том, что завтра, 3 ноября, вновь возглавит рейтинг АТР. Итальянец также ответил на вопрос, сможет ли он удержаться в статусе первой ракетки мира.

— В понедельник вы снова станете первой ракеткой мира. Вы говорили, что это не было целью, но теперь, когда вы снова на этом троне, не думаете: «А может, смогу удержаться?»

— Это зависит не только от меня, но, конечно, я рад. С самого начала недели понимал, что есть такой шанс. Но как я уже говорил, перед финалом, перед каждым турниром или матчем я стараюсь показать на корте свой лучший теннис, а дальше — будь что будет. Именно так я и выходил на корт. В Турине поступлю так же. Я слежу за своей игрой и просто выдаю максимально возможный для меня теннис, а если что-то не получится — значит, не судьба.

На этой неделе была цель — идти день за днём, стараясь раскрыть свой потенциал, чего я и добился, крайне доволен этим. Теперь мы восстанавливаем силы и надеемся быть максимально готовыми к Турину. Надеюсь, там будет отличная неделя тенниса», — сказал Синнер на пресс-конференции.