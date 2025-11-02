Пегула стала второй теннисисткой в 2025 году, кому удалось обыграть всех соперниц из топ-3

Американская теннисистка пятая ракетка мира Джессика Пегула стала второй спортсменкой в этом сезоне, кому удалось обыграть всех представительниц топ-3 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Сегодня, 2 ноября, Пегула на Итоговом чемпионате WTA одолела Кори Гауфф со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:2. Ранее ей удалось одолеть Игу Швёнтек на турнире в Бад-Хомбурге, а Арину Соболенко — в Ухане. До этого подобного успеха добилась её соотечественница Аманда Анисимова.

Далее Пегула сыграет с итальянкой Жасмин Паолини в групповом этапе Итогового чемпионата WTA. Она занимает второе место в группе Штеффи Граф.