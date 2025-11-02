Пегула стала второй теннисисткой в 2025 году, кому удалось обыграть всех соперниц из топ-3
Поделиться
Американская теннисистка пятая ракетка мира Джессика Пегула стала второй спортсменкой в этом сезоне, кому удалось обыграть всех представительниц топ-3 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
Сегодня, 2 ноября, Пегула на Итоговом чемпионате WTA одолела Кори Гауфф со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:2. Ранее ей удалось одолеть Игу Швёнтек на турнире в Бад-Хомбурге, а Арину Соболенко — в Ухане. До этого подобного успеха добилась её соотечественница Аманда Анисимова.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
02 ноября 2025, воскресенье. 18:55 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|2
|
|6 4
|6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Далее Пегула сыграет с итальянкой Жасмин Паолини в групповом этапе Итогового чемпионата WTA. Она занимает второе место в группе Штеффи Граф.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 ноября 2025
-
23:53
-
23:41
-
23:41
-
23:16
-
22:56
-
22:52
-
22:37
-
22:37
-
22:26
-
22:09
-
21:57
-
21:18
-
21:07
-
21:05
-
20:57
-
20:47
-
20:37
-
20:18
-
20:02
-
20:02
-
19:47
-
19:46
-
19:39
-
19:32
-
19:29
-
19:23
-
19:22
-
19:16
-
19:10
-
19:05
-
19:02
-
18:47
-
18:45
-
18:34
-
18:27