Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пегула стала второй теннисисткой в 2025 году, кому удалось обыграть всех соперниц из топ-3

Пегула стала второй теннисисткой в 2025 году, кому удалось обыграть всех соперниц из топ-3
Джессика Пегула
Комментарии

Американская теннисистка пятая ракетка мира Джессика Пегула стала второй спортсменкой в этом сезоне, кому удалось обыграть всех представительниц топ-3 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Сегодня, 2 ноября, Пегула на Итоговом чемпионате WTA одолела Кори Гауфф со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:2. Ранее ей удалось одолеть Игу Швёнтек на турнире в Бад-Хомбурге, а Арину Соболенко — в Ухане. До этого подобного успеха добилась её соотечественница Аманда Анисимова.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
02 ноября 2025, воскресенье. 18:55 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 2
6 		6 4 6
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Далее Пегула сыграет с итальянкой Жасмин Паолини в групповом этапе Итогового чемпионата WTA. Она занимает второе место в группе Штеффи Граф.

Материалы по теме
Соболенко — лидер группы на Итоговом! Её соперницей стала Пегула, выигравшая дерби. LIVE!
Live
Соболенко — лидер группы на Итоговом! Её соперницей стала Пегула, выигравшая дерби. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android