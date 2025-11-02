Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Пора отдохнуть и провести время с семьёй». Карен Хачанов — о завершении сезона-2025

«Пора отдохнуть и провести время с семьёй». Карен Хачанов — о завершении сезона-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, 14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов подвёл итоги сезона-2025.

«И это всё на сезон 2025 года! Год был долгим, я искренне благодарен за всю вашу невероятную поддержку.
Теперь пора отдохнуть, восстановить силы и провести время с семьёй», — написал Хачанов в социальных сетях.

«Невероятный 2025 год, Карен, ты можешь гордиться собой!» — отреагировала пресс-служба ATP.

Ранее Хачанов снялся с турнира категории АТР-250 в Афинах. Соревнования на хардовом покрытии в Греции проходят с 2 по 8 ноября.

В этом сезоне россиянин сыграл в финале «Мастерса» в Торонто (Канада), где уступил американцу Бену Шелтону со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7). На Australian Open и «Ролан Гаррос» Хачанов дошёл до третьего круга, на Уимблдоне до четвертьфинала, а на US Open уступил во втором круге.

Материалы по теме
Карен Хачанов прокомментировал снятие с турнира в Афинах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android