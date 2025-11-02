«Пора отдохнуть и провести время с семьёй». Карен Хачанов — о завершении сезона-2025

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, 14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов подвёл итоги сезона-2025.

«И это всё на сезон 2025 года! Год был долгим, я искренне благодарен за всю вашу невероятную поддержку.

Теперь пора отдохнуть, восстановить силы и провести время с семьёй», — написал Хачанов в социальных сетях.

«Невероятный 2025 год, Карен, ты можешь гордиться собой!» — отреагировала пресс-служба ATP.

Ранее Хачанов снялся с турнира категории АТР-250 в Афинах. Соревнования на хардовом покрытии в Греции проходят с 2 по 8 ноября.

В этом сезоне россиянин сыграл в финале «Мастерса» в Торонто (Канада), где уступил американцу Бену Шелтону со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7). На Australian Open и «Ролан Гаррос» Хачанов дошёл до третьего круга, на Уимблдоне до четвертьфинала, а на US Open уступил во втором круге.