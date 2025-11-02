Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Результаты матчей Итогового турнира WTA — 2025 на 2 ноября

Результаты матчей Итогового турнира WTA — 2025 на 2 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 2 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжился розыгрыш Итогового турнира WTA в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня соревнований.

Теннис. Итоговый турнир WTA. Одиночный разряд. Группа Штеффи Граф. Результаты матчей на 2 ноября:

  • Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Жасмин Паолини (Италия, 8) — 6:3, 6:1.
  • Кори Гауфф (США, 3) — Джессика Пегула (США, 5) — 3:6, 7:6 (7:4), 2:6.

Теннис. Итоговый турнир WTA. Парный разряд. Группа Лизель Хубер. Результаты матчей на 2 ноября:

  • Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф (Канада/Новая Зеландия, 3) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия, 5) — 3:6, 6:7 (2:7).
  • Тэйлор Таунсенд/Катержина Синякова (США/Чехия, 2) — Тимя Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия, 7) — 6:2, 3:6, 1:0 [10:6].

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Сетка Итогового чемпионата WTA
Материалы по теме
Соболенко с победы стартовала на Итоговом. Арина выиграла уже 60 матчей в сезоне
Соболенко с победы стартовала на Итоговом. Арина выиграла уже 60 матчей в сезоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android