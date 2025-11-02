«Незабываемые моменты». Янник Синнер опубликовал пост по итогам «Мастерса» в Париже

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер в социальных сетях опубликовал пост по итогам «Мастерса» в Париже (Франция). Спортсмен стал победителем соревнований, обыграв в финале канадца Феликса Оже-Альяссима (10-й в рейтинге).

«Спасибо, Париж. Какая потрясающая неделя, незабываемые моменты. Спасибо за всю поддержку!» — написал Синнер в социальных сетях.

Победа в Париже стала для Синнера 23-й в карьере, пятой в сезоне и пятой на «Мастерсах». По итогам соревнований итальянец обойдёт испанца Карлоса Алькараса и вернётся на первую строчку мирового рейтинга впервые с US Open.