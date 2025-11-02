«Незабываемые моменты». Янник Синнер опубликовал пост по итогам «Мастерса» в Париже
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер в социальных сетях опубликовал пост по итогам «Мастерса» в Париже (Франция). Спортсмен стал победителем соревнований, обыграв в финале канадца Феликса Оже-Альяссима (10-й в рейтинге).
Париж. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
10
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
2
Янник Синнер
Я. Синнер
«Спасибо, Париж. Какая потрясающая неделя, незабываемые моменты. Спасибо за всю поддержку!» — написал Синнер в социальных сетях.
Победа в Париже стала для Синнера 23-й в карьере, пятой в сезоне и пятой на «Мастерсах». По итогам соревнований итальянец обойдёт испанца Карлоса Алькараса и вернётся на первую строчку мирового рейтинга впервые с US Open.
