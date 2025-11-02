Скидки
Феликс Оже-Альяссим снялся с турнира АТР-250 в Метце по состоянию здоровья

Феликс Оже-Альяссим
Канадский теннисист 10-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим снялся с хардового турнира категории АТР-250 в Метце (Франция). Об этом он сообщил после финала «Мастерса» в Париже, где уступил второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 4:6, 6:7 (4:7).

Париж. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Оже-Альяссим является одним из кандидатов на попадание в список участников Итогового чемпионата АТР в Турине. В случае победы Лоренцо Музетти (Италия) в Афинах (Греция) канадец не сможет отправиться на заключительный турнир сезона, и вакантное место достанется итальянцу.

«Я не поеду в Метц. Если я отберусь в Турин — отлично, если нет — поздравления Лоренцо. Здоровье и физическое состояние — мой приоритет», — приводит слова Оже-Альяссима Ubitennis.

Музетти поедет на Nitto ATP Finals, если возьмёт титул в Афинах.

Оже-Альяссим произнёс трогательную речь после поражения от Синнера в финале «Мастерса»
Синнер взял Париж и стал первой ракеткой. А ещё сохранил дикую интригу в битве за Итоговый
Синнер взял Париж и стал первой ракеткой. А ещё сохранил дикую интригу в битве за Итоговый
