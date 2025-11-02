Феликс Оже-Альяссим снялся с турнира АТР-250 в Метце по состоянию здоровья

Канадский теннисист 10-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим снялся с хардового турнира категории АТР-250 в Метце (Франция). Об этом он сообщил после финала «Мастерса» в Париже, где уступил второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 4:6, 6:7 (4:7).
Оже-Альяссим является одним из кандидатов на попадание в список участников Итогового чемпионата АТР в Турине. В случае победы Лоренцо Музетти (Италия) в Афинах (Греция) канадец не сможет отправиться на заключительный турнир сезона, и вакантное место достанется итальянцу.
«Я не поеду в Метц. Если я отберусь в Турин — отлично, если нет — поздравления Лоренцо. Здоровье и физическое состояние — мой приоритет», — приводит слова Оже-Альяссима Ubitennis.
Музетти поедет на Nitto ATP Finals, если возьмёт титул в Афинах.
