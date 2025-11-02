Новак Джокович поздравил Николя Маю с блестящей карьерой

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поздравил пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема» в парном разряде французского теннисиста Николя Маю с завершением карьеры.

«Браво, Нико! Поздравляю с блестящей карьерой», — написал Джокович в социальных сетях.

43-летний Маю завершил свою карьеру после матча парного разряда «Мастерса» в Париже. Француз выступал в паре с болгарином Григором Димитровым, они проиграли Юго Нису и Эдуарду Роже-Васслену (4:6, 7:5 [4:10]).

За карьеру Маю выиграл 41 турнир ATP (четыре — в одиночном разряде). В парном рейтинге он был первой ракеткой мира, в парном разряде побеждал на пяти «Шлемах», является обладателем карьерного «Шлема», дважды выигрывал Итоговый турнир ATP.