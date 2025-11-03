Новак Джокович отреагировал на завершение карьеры Рохана Бопанны

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на уход чемпиона Australian Open — 2024 в парном разряде Рохана Бопанны из тенниса.

«Поздравляю с великолепной карьерой, Бопс», — написал Джокович в социальных сетях.

45-летний Рохан Бопанна — самый возрастной теннисист, становившийся лидером мирового рейтинга в паре. Он установил данное достижение в 43 года. За карьеру Бопанна выиграл 26 титулов в парном разряде. Свой первый трофей он завоевал в 2008 году в Лос-Анджелесе вместе с Эриком Бутораком и в дальнейшем накопил 539 побед на уровне тура. Последний раз он выступал на «Мастерсе» в Париже (Франция), где в паре с Александром Бубликом проиграл в первом круге.