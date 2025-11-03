Арина Соболенко впервые в карьере одержала 60 побед за сезон
Поделиться
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере одержала 60 побед за сезон.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
В этом сезоне белорусская теннисистка стала чемпионкой турниров в Брисбене, Майами, Мадриде, а также защитила титул на US Open.
На старте группового этапа Итогового чемпионата WTA Соболенко уверенно обыграла итальянку Жасмин Паолини (восьмая в рейтинге) со счётом 6:3, 6:1. Далее она встретится с двукратной победительницей мэйджоров американкой Кори Гауфф.
Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей соревнований является Гауфф.
Комментарии
- 3 ноября 2025
-
00:56
-
00:47
-
00:42
-
00:25
-
00:10
- 2 ноября 2025
-
23:53
-
23:41
-
23:41
-
23:16
-
22:56
-
22:52
-
22:37
-
22:37
-
22:26
-
22:09
-
21:57
-
21:18
-
21:07
-
21:05
-
20:57
-
20:47
-
20:37
-
20:18
-
20:02
-
20:02
-
19:47
-
19:46
-
19:39
-
19:32
-
19:29
-
19:23
-
19:22
-
19:16
-
19:10
-
19:05