Арина Соболенко впервые в карьере одержала 60 побед за сезон

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере одержала 60 побед за сезон.

В этом сезоне белорусская теннисистка стала чемпионкой турниров в Брисбене, Майами, Мадриде, а также защитила титул на US Open.

На старте группового этапа Итогового чемпионата WTA Соболенко уверенно обыграла итальянку Жасмин Паолини (восьмая в рейтинге) со счётом 6:3, 6:1. Далее она встретится с двукратной победительницей мэйджоров американкой Кори Гауфф.

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей соревнований является Гауфф.