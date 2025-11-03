Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко впервые в карьере одержала 60 побед за сезон

Арина Соболенко впервые в карьере одержала 60 побед за сезон
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере одержала 60 побед за сезон.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

В этом сезоне белорусская теннисистка стала чемпионкой турниров в Брисбене, Майами, Мадриде, а также защитила титул на US Open.

На старте группового этапа Итогового чемпионата WTA Соболенко уверенно обыграла итальянку Жасмин Паолини (восьмая в рейтинге) со счётом 6:3, 6:1. Далее она встретится с двукратной победительницей мэйджоров американкой Кори Гауфф.

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей соревнований является Гауфф.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Сетка Итогового чемпионата WTA
Материалы по теме
Соболенко с победы стартовала на Итоговом. Арина выиграла уже 60 матчей в сезоне
Соболенко с победы стартовала на Итоговом. Арина выиграла уже 60 матчей в сезоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android