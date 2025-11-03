Анастасия Потапова опубликовала фотографии из Амстердама

Российская теннисистка 50-я ракетка мира Анастасия Потапова поделилась очередными фотографиями со своими подписчиками. В эти дни спортсменка находится в Амстердаме (Нидерланды).

«Амстердам радует погодой», — написала Потапова в своём телеграм-канале.

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Ранее теннисистка пришла на матч своего возлюбленного представителя Нидерландов Таллона Грикспора на матч в Вене, а затем опубликовала фотографию с ним.

В нынешнем сезоне 24-летняя Потапова выиграла один титул в одиночном разряде. Это случилось в феврале на хардовом турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В финале она победила итальянку Лючию Бронцетти. Титул в Румынии стал третьим в карьере Анастасии на уровне WTA. Потапова досрочно завершила сезон-2025. Причиной этому стала травма кисти.