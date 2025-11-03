Скидки
Фото: Карлос Алькарас поздравил старшего брата с днём рождения

Фото: Карлос Алькарас поздравил старшего брата с днём рождения
Испанский теннисист первая ракетка мира Карлос Алькарас поздравил своего старшего брата Альваро с днём рождения. 2 ноября спортсмен опубликовал совместную фотографию с ним, на которой брат коротко стрижёт лидера мирового тенниса.

«С днём рождения! Очень тебя люблю», — написал Алькарас в социальных сетях.

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Ранее стало известно, что Алькарас потеряет первую строчку рейтинга АТР. Лидером вновь станет итальянец Янник Синнер, который обеспечил себе этот результат после победы в финале «Мастерса» в Париже. Со счётом 6:4, 7:6 (7:4) он обыграл 10-ю ракетку мира канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима.

