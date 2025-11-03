«Не делаю ничего особенного». Янник Синнер — об изменениях после US Open — 2025

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер высказался об изменениях в своей игре после US Open — 2025.

— Вы сказали в Нью-Йорке после финала US Open, что хотите добавить в свою игру несколько новых вещей, изменить что-то, продвинуться дальше в её развитии. Думаю, процесс всё ещё продолжается, но можете ли вы рассказать немного об этом? Вы довольны тем, что у вас уже было, например, в Вене или здесь, в Париже?

— Послушайте, если вы идёте на турнир с участием 100 игроков, вся эта сотня хочет совершенствоваться, верно? Нет ни одного, кто просто выходит на корт, чтобы отбивать мячи. Я не делаю ничего особенного. Просто занят тем, чем занимаются все. Прилагаю много усилий, стараюсь иногда выходить за пределы своей зоны комфорта, особенно на тренировках, чтобы понять, что потенциально может принести результат в будущем.

В матчах нужно найти хороший баланс между попытками и победой. Нельзя всё время пробовать что-то новое или играть только на выигрыш каждого очка. Стараюсь играть с учётом счёта: если веду с брейком, пытаюсь быть более агрессивным.

Если спросить всех игроков, через этот процесс уже проходил каждый. Все работают над своим уровнем. Магии нет, это много работы — и всё. Если вы спросите у 100 игроков, все ответят одинаково — мы стараемся совершенствоваться. В конце концов, это самое важное. Конечно, когда есть результаты, как у меня, появляется больше уверенности, что работа идёт в правильном направлении, но сначала всегда нужно пройти через трудные ситуации и поражения, тогда понимаешь правильный путь, — сказал Синнер на пресс-конференции.