Расписание матчей Итогового турнира WTA — 2025 на 3 ноября

Сегодня, 3 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжится розыгрыш Итогового турнира WTA. Матчи пройдут в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня соревнований.
Теннис. Итоговый турнир WTA. Одиночный разряд. Группа Серены Уильямс. Расписание матчей на 3 ноября (время московское):
17:00. Ига Швёнтек (Польша) — Елена Рыбакина (Казахстан).
18:30. Аманда Анисимова (США) — Мэдисон Киз (США).
Теннис. Итоговый турнир WTA. Парный разряд. Группа Мартины Навратиловой. Расписание матчей на 3 ноября (время московское):
15:00. Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия/Италия) — Се Шувэй/Елена Остапенко (Китайский Тайбэй/Латвия);
20:00. Элисе Мертенс/Вероника Кудерметова (Бельгия/Россия) — Айша Мухаммад/Деми Схурс (США/Нидерланды).
Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября.