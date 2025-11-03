Расписание матчей Итогового турнира WTA — 2025 на 3 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 3 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжится розыгрыш Итогового турнира WTA. Матчи пройдут в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Итоговый турнир WTA. Одиночный разряд. Группа Серены Уильямс. Расписание матчей на 3 ноября (время московское):

17:00. Ига Швёнтек (Польша) — Елена Рыбакина (Казахстан).

18:30. Аманда Анисимова (США) — Мэдисон Киз (США).

Теннис. Итоговый турнир WTA. Парный разряд. Группа Мартины Навратиловой. Расписание матчей на 3 ноября (время московское):

15:00. Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия/Италия) — Се Шувэй/Елена Остапенко (Китайский Тайбэй/Латвия);

20:00. Элисе Мертенс/Вероника Кудерметова (Бельгия/Россия) — Айша Мухаммад/Деми Схурс (США/Нидерланды).

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября.