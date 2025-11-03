«Мой пульс достиг 180». Медведев — о победе «Доджерс» в финале Мировой серии МЛБ

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на победу «Лос-Анджелес Доджерс» над «Торонто Блю Джейс» в финале Мировой серии — Главной лиги бейсбола (МЛБ).

«Мой пульс, кажется, достиг 180 последние полчаса игры! Честно говоря, я никогда не видел подобного», — написал Медведев на своей странице в социальных сетях.

В решающем седьмом матче «Доджерс» выиграли со счётом 5:4 и одержали победу в серии — 4-3. «Доджерс» во второй раз подряд стали победителями Мировой серии. Всего в активе клуба девять побед в финалах МЛБ. Это первая за 25 лет команда, защитившая чемпионский титул.