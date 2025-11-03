Беккер рассказал, что был близок к тому, чтобы стать тренером Синнера

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер признался, что мог стать тренером нынешней первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, однако из-за проблем с судом посоветовал ему обратиться к другому специалисту.

«Думал, это секрет — никогда не говорил об этом.

Я ожидал решения Лондонского суда. Тогда я сказал Яннику, что не знаю, как всё кончится, не буду брать никаких обязательств, но и подвести его не хочу. Назвал ему несколько имён — в том числе Даррена Кэхилла. Для меня он был лучшим.

Я был убеждён, что Янник станет сильнейшим. В то время ему было нужно улучшить подачу и работу ног, но он был особенным, уже психологически очень сильным. Сегодня я нахожусь на другом этапе жизни: моя семья растёт, у меня новый бизнес. Я не хочу так много ездить, и, возможно, роль тренера начинает казаться слишком ограниченной.

Четыре «Больших шлема» к 24 годам: не думаю, что я мог бы сделать с Янником это лучше, чем Симоне Ваньоцци и Кэхилл. Успех команды Синнера говорит сам за себя. И это невероятно, когда задумываешься о том, что Янник начал играть серьёзно лишь в 13-14 лет», — приводит слова Беккера Corriere della Sera.