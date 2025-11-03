Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Беккер рассказал, что был близок к тому, чтобы стать тренером Синнера

Беккер рассказал, что был близок к тому, чтобы стать тренером Синнера
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер признался, что мог стать тренером нынешней первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, однако из-за проблем с судом посоветовал ему обратиться к другому специалисту.

«Думал, это секрет — никогда не говорил об этом.

Я ожидал решения Лондонского суда. Тогда я сказал Яннику, что не знаю, как всё кончится, не буду брать никаких обязательств, но и подвести его не хочу. Назвал ему несколько имён — в том числе Даррена Кэхилла. Для меня он был лучшим.

Я был убеждён, что Янник станет сильнейшим. В то время ему было нужно улучшить подачу и работу ног, но он был особенным, уже психологически очень сильным. Сегодня я нахожусь на другом этапе жизни: моя семья растёт, у меня новый бизнес. Я не хочу так много ездить, и, возможно, роль тренера начинает казаться слишком ограниченной.

Четыре «Больших шлема» к 24 годам: не думаю, что я мог бы сделать с Янником это лучше, чем Симоне Ваньоцци и Кэхилл. Успех команды Синнера говорит сам за себя. И это невероятно, когда задумываешься о том, что Янник начал играть серьёзно лишь в 13-14 лет», — приводит слова Беккера Corriere della Sera.

Материалы по теме
Синнер взял Париж и стал первой ракеткой. А ещё сохранил дикую интригу в битве за Итоговый
Синнер взял Париж и стал первой ракеткой. А ещё сохранил дикую интригу в битве за Итоговый
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android