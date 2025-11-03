Синнер вернулся на первую строчку мирового рейтинга ATP, Медведев поднялся на одну позицию

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде.

Первой ракеткой мира вновь стал Янник Синнер, который стал чемпионом «Мастерса» в Париже. Среди россиян лидирует Даниил Медведев. Он расположился на 12-м месте. Андрей Рублёв — 16-й. На его счету 2560 очков. Карен Хачанов опустился на четыре позиции и занимает 18-ю строчку.

Рейтинг ATP от 3 ноября:

1 (2). Янник Синнер (Италия) — 11 500 баллов.

2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 11 250.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5560.

4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4735.

5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4580.

6 (7). Бен Шелтон (США) — 3970.

7 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 3935.

8 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3845.

9 (8). Лоренцо Музетти (Италия) — 3685.

10 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3235...

12 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2960...

16 (17). Андрей Рублёв (Россия) — 2560...

18 (14). Карен Хачанов (Россия) — 2320.