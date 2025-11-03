Скидки
Теннис

Синнер вернулся на первую строчку мирового рейтинга ATP, Медведев поднялся на одну позицию

Синнер вернулся на первую строчку мирового рейтинга ATP, Медведев поднялся на одну позицию
Комментарии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде.

Первой ракеткой мира вновь стал Янник Синнер, который стал чемпионом «Мастерса» в Париже. Среди россиян лидирует Даниил Медведев. Он расположился на 12-м месте. Андрей Рублёв — 16-й. На его счету 2560 очков. Карен Хачанов опустился на четыре позиции и занимает 18-ю строчку.

Рейтинг ATP от 3 ноября:

1 (2). Янник Синнер (Италия) — 11 500 баллов.
2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 11 250.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5560.
4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4735.
5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4580.
6 (7). Бен Шелтон (США) — 3970.
7 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 3935.
8 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3845.
9 (8). Лоренцо Музетти (Италия) — 3685.
10 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3235...
12 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2960...
16 (17). Андрей Рублёв (Россия) — 2560...
18 (14). Карен Хачанов (Россия) — 2320.

