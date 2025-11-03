Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер покинула топ-20 мирового рейтинга, Блинкова поднялась на 32 строчки

Диана Шнайдер покинула топ-20 мирового рейтинга, Блинкова поднялась на 32 строчки
Аудио-версия:
Комментарии

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в женском одиночном разряде.

Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила девятое место в новом рейтинге, а Анна Блинкова поднялась на 32 строчки после победы на турнире WTA-250 в Цзюцзяне. Лидирует в рейтинге по-прежнему представительница Беларуси Арина Соболенко. На втором месте расположилась Ига Швёнтек из Польши, тройку лидеров замыкает американка Кори Гауфф.

Рейтинг WTA, версия от 3 ноября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9870 очков.
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8195.
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6563.
4 (4). Аманда Анисимова (США) — 5887.
5 (5). Джессика Пегула (США) — 5183.
6 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4350.
7 (7). Мэдисон Киз (США) — 4335.
8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4325.
9 (9). Мирра Андреева (Россия) — 4319.
10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3375...
17 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2209...
21 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 1866...
30 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 1558...
63 (95). Анна Блинкова (Россия) — 1018.

Материалы по теме
«Не повторим этой ошибки». Мирра не стала биться за путёвку на Итоговый по решению команды
«Не повторим этой ошибки». Мирра не стала биться за путёвку на Итоговый по решению команды
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android