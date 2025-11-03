«Милан» поздравил Янника Синнера с победой на «Мастерсе» в Париже
Итальянский футбольный клуб «Милан» поздравил первую ракетку мира Янника Синнера с победой на «Мастерсе» в Париже (Франция). В решающем матче он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (10-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
Париж. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
10
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
2
Янник Синнер
Я. Синнер
«Трон «Мастерса» теперь твой. Блестящее зрелище, Янник», — написала пресс-служба «Милана».
Победа в Париже стала для Синнера 23-й в карьере, пятой в сезоне и пятой на «Мастерсах». Ранее он завоевал титулы на турнирах в Вене, Пекине, а также на Уимблдоне и Australian Open. По итогам соревнований в Париже итальянец вернулся на первую строчку мирового рейтинга впервые с US Open.
