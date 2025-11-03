«Милан» поздравил Янника Синнера с победой на «Мастерсе» в Париже

Итальянский футбольный клуб «Милан» поздравил первую ракетку мира Янника Синнера с победой на «Мастерсе» в Париже (Франция). В решающем матче он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (10-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

«Трон «Мастерса» теперь твой. Блестящее зрелище, Янник», — написала пресс-служба «Милана».

Победа в Париже стала для Синнера 23-й в карьере, пятой в сезоне и пятой на «Мастерсах». Ранее он завоевал титулы на турнирах в Вене, Пекине, а также на Уимблдоне и Australian Open. По итогам соревнований в Париже итальянец вернулся на первую строчку мирового рейтинга впервые с US Open.