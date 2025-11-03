Швёнтек — Рыбакина: где смотреть, во сколько матч Итогового чемпионата WTA

Сегодня, 3 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч Итогового турнира WTA – 2025 в группе Серены Уильямс, в котором сыграют шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Встреча начнётся не ранее 17:00 мск. Официальный показ Итогового турнира WTA – 2025 в России не предусмотрен. За ходом матча можно следить в текстовой трансляции «Чемпионата». Счёт личных встреч 6-4 в пользу Швёнтек (5-2 на харде).

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей соревнований является американка Кори Гауфф.