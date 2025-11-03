Скидки
«Она не оставляет сопернику времени». Паолини — о поражении от Соболенко

Комментарии

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала поражение от первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко на старте Итогового чемпионата WTA — 2025. Встреча завершилась со счётом 3:6, 1:6.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«С ней сложно играть, особенно учитывая её стиль игры. Она не оставляет сопернику много времени. У неё отличная подача. В первом сете у меня было несколько возможностей остаться в матче. Жаль, что не удалось воспользоваться. Она хорошо играла в ключевые моменты. Когда у меня был шанс сделать брейк, она подавала эйсы. С ней непросто играть, особенно на таком быстром корте», — приводит слова Паолини Super Tennis.

Далее Соболенко сыграет с американкой Кори Гауфф, а Жасмин Паолини встретится с Джессикой Пегулой.

