Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек — Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового чемпионата WTA

Швёнтек — Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового чемпионата WTA
Комментарии

Сегодня, 3 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч Итогового турнира WTA – 2025 в группе Серены Уильямс, в котором сыграют шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек и представительница Казахстана Елена Рыбакина. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию поединка.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
03 ноября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Счёт личных встреч 6-4 в пользу Швёнтек (5-2 на харде). При этом в нынешнем сезоне Ига четырежды победила Елену — на харде на United Cup, в Дохе и в Цинциннати, а также на грунте «Ролан Гаррос».

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей соревнований является американка Кори Гауфф.

Материалы по теме
«Не повторим этой ошибки». Мирра не стала биться за путёвку на Итоговый по решению команды
«Не повторим этой ошибки». Мирра не стала биться за путёвку на Итоговый по решению команды
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android