Швёнтек — Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового чемпионата WTA
Поделиться
Сегодня, 3 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч Итогового турнира WTA – 2025 в группе Серены Уильямс, в котором сыграют шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек и представительница Казахстана Елена Рыбакина. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию поединка.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
03 ноября 2025, понедельник. 17:00 МСК
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Не начался
|1
|2
|3
|
|
6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Счёт личных встреч 6-4 в пользу Швёнтек (5-2 на харде). При этом в нынешнем сезоне Ига четырежды победила Елену — на харде на United Cup, в Дохе и в Цинциннати, а также на грунте «Ролан Гаррос».
Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей соревнований является американка Кори Гауфф.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 ноября 2025
-
11:59
-
11:53
-
11:09
-
10:47
-
10:27
-
10:13
-
10:10
-
09:34
-
09:30
-
09:16
-
00:56
-
00:47
-
00:42
-
00:25
-
00:10
- 2 ноября 2025
-
23:53
-
23:41
-
23:41
-
23:16
-
22:56
-
22:52
-
22:37
-
22:37
-
22:26
-
22:09
-
21:57
-
21:18
-
21:07
-
21:05
-
20:57
-
20:47
-
20:37
-
20:18
-
20:02
-
20:02