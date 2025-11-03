Швёнтек — Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового чемпионата WTA

Сегодня, 3 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч Итогового турнира WTA – 2025 в группе Серены Уильямс, в котором сыграют шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек и представительница Казахстана Елена Рыбакина. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию поединка.

Счёт личных встреч 6-4 в пользу Швёнтек (5-2 на харде). При этом в нынешнем сезоне Ига четырежды победила Елену — на харде на United Cup, в Дохе и в Цинциннати, а также на грунте «Ролан Гаррос».

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей соревнований является американка Кори Гауфф.