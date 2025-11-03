«Она превзошла мои ожидания». Блинкова высоко оценила перспективы Лилли Таггер

Российская теннисистка 63-я ракетка мира Анна Блинкова оценила свою игру с представительницей Австрии Лилли Таггер на турнире WTA-250 в Цзюцзяне (Китай). Теннисистки встретились в финале. Матч завершился со счётом 6:3, 6:3 в пользу россиянки.

«Её бэкхенд был безупречен, но в какой-то момент я почувствовала, что она начала срывать форхенды. Поэтому в важные моменты я немного подстраивалась под её удары справа. Я тоже испытала большое давление. Просто была немного более агрессивной и уверенной в себе одновременно. Думаю, что она действительно отличный игрок для своего возраста. Она превзошла мои ожидания, и мне пришлось показать свой лучший теннис, чтобы обыграть её», — приводит слова Блинковой WTA.

Российская теннисистка выиграла второй титул в карьере. По итогам турнира WTA-250 в Цзюцзяне она вошла в топ-70 мирового рейтинга, что позволит ей выступить в основной сетке Открытого чемпионата Австралии — 2026.