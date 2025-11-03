Оже-Альяссим опубликовал пост после поражения в финале «Мастерса» в Париже
Канадский теннисист восьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим опубликовал пост после поражения в финале турнира категории «Мастерс» в Париже.
Париж. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
10
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
2
Янник Синнер
Я. Синнер
«По-настоящему прекрасная неделя сражений в Париже. Благодарен команде и семье за огромную поддержку, которая вдохновляет меня на такие моменты. Было настоящей привилегией играть перед такой прекрасной публикой. Наконец, мои самые большие поздравления Яннику и всей команде. Вы заслуживаете этого и каждый год заставляете нас прогрессировать», — написал Оже-Альяссим на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Оже-Альяссим является одним из кандидатов на попадание в список участников Итогового чемпионата АТР в Турине.
