Оже-Альяссим опубликовал пост после поражения в финале «Мастерса» в Париже

Комментарии

Канадский теннисист восьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим опубликовал пост после поражения в финале турнира категории «Мастерс» в Париже.

Париж. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«По-настоящему прекрасная неделя сражений в Париже. Благодарен команде и семье за огромную поддержку, которая вдохновляет меня на такие моменты. Было настоящей привилегией играть перед такой прекрасной публикой. Наконец, мои самые большие поздравления Яннику и всей команде. Вы заслуживаете этого и каждый год заставляете нас прогрессировать», — написал Оже-Альяссим на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Оже-Альяссим является одним из кандидатов на попадание в список участников Итогового чемпионата АТР в Турине.

Синнер взял Париж и стал первой ракеткой. А ещё сохранил дикую интригу в битве за Итоговый
Синнер взял Париж и стал первой ракеткой. А ещё сохранил дикую интригу в битве за Итоговый
Комментарии
