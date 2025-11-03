Скидки
«Будем скучать, брат». Беккер отреагировал на решение Бопанны завершить карьеру

Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на то, что экс первая ракетка мира в парном разряде, чемпион Australian Open — 2024 в паре Рохан Бопанна объявил о завершении карьеры. Он обратился к спортсмену в социальных сетях.

«Мы будем скучать по тебе, брат! Спасибо за воспоминания», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Рохан Бопанна — самый возрастной теннисист, становившийся лидером мирового рейтинга в паре. Он установил данное достижение в 43 года. За карьеру Бопанна выиграл 26 титулов в парном разряде. Свой первый трофей он завоевал в 2008 году в Лос-Анджелесе вместе с Эриком Бутораком и в дальнейшем накопил 539 побед на уровне тура.

