«Не опускать руки». Ольховский — о шансах россиянок на финал Итогового турнира WTA

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский оценил шансы россиянок Мирры Андреевой, Дианы Шнайдер и Вероники Кудерметовой выйти в парном разряде в финал Итогового турнира WTA, который проходит в Эр-Рияде.
Андреева и Шнайдер проиграли первый матч канадке Габриэле Дабровски и представительнице Новой Зеландии Эрин Рутлифф.
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 2
Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элисе Мертенс также уступила — теннисисткам Се Шувэй и Елене Остапенко.
|1
|2
|3
|
|5
|0 5
|
|7
|1 10
«Ничего страшного не произошло, на Итоговом турнире WTA можно проиграть один и даже два матча, а затем выиграть турнир. Кудерметовой с Мертенс немного не хватило, они уступили в решающем сете, у Андреевой и Шнайдер было сложнее. Думаю, шансы выйти в полуфинал ещё неплохие, нужно не опускать руки и играть дальше», — приводит слова Ольховского ТАСС.
Итоговый турнир WTA завершится 8 ноября.
