Швёнтек: в следующем сезоне составлю своё расписание так, как считаю правильным

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала о своём расписании на следующий сезон.

«В следующем году я не буду смотреть, какие турниры обязательные, а за какие меня оштрафуют. Я составлю своё расписание так, как считаю правильным. Посмотрим, смогу ли я морально выдержать пропуск турниров, пока другие девушки играют», — сказала Швёнтек в интервью Sky Sports.

Ранее Швёнтек неоднократно жаловалась на плотное расписание турниров в женском туре WTA. Полька завершает сезон-2025 на Итоговом турнире WTA – 2025, который проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей соревнований является американка Кори Гауфф.

