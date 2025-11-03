Скидки
Главная Теннис Новости

Панатта высказался о соперничестве Синнера и Алькараса в преддверии Итогового турнира ATP

Панатта высказался о соперничестве Синнера и Алькараса в преддверии Итогового турнира ATP
Победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта высказался о соперничестве лидеров мирового рейтинга Янника Синнера и Карлоса Алькараса в преддверии Итогового чемпионата ATP — 2025.

«Янник был главным фаворитом «Мастерса» в Париже после вылета Алькараса и выполнил свою задачу. Он снова стал первой ракеткой мира, хотя это продлится недолго из-за системы, с которой не согласен. Но Карлос должен быть начеку: либо он всегда сосредоточен, либо больше не победит итальянца. Синнер никогда не играет уставшим в первом или втором раунде. Если проигрывает, то в финале или из-за травмы. Очень надеюсь на финал между ними. Это был бы самый прекрасный подарок, который теннис может преподнести», — приводит слова Панатты Tennis World Italia.

