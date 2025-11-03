«Машина для подач». Оже-Альяссим — об игре Синнера на крытых кортах
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (10-я ракетка мира) заявил, что считает первую ракетку мира итальянца Янника Синнера машиной для подач, особенно когда тот играет на крытых кортах.
В финале минувшего «Мастерса» в Париже Альяссим уступил Синнеру (4:6, 6:7).
Париж. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
10
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
2
Янник Синнер
Я. Синнер
«Честно, он силён везде. Он очень хорошо подаёт. Всё делает качественно, в каком-то смысле это машина для подач. Когда покрытие стабильно, нет погодных условий, которые могли бы ему помешать… Даже в защите Янник сбалансирован. Иногда, когда я делал смэши и удары с лёта, Синнер оставался уравновешенным и непоколебимым. Даже на возврате и подаче он сбалансирован. Покрытие внутри помещения помогает ему найти этот баланс», — приводит слова Альяссима Tennis Legend.
