«Машина для подач». Оже-Альяссим — об игре Синнера на крытых кортах

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (10-я ракетка мира) заявил, что считает первую ракетку мира итальянца Янника Синнера машиной для подач, особенно когда тот играет на крытых кортах.

В финале минувшего «Мастерса» в Париже Альяссим уступил Синнеру (4:6, 6:7).

«Честно, он силён везде. Он очень хорошо подаёт. Всё делает качественно, в каком-то смысле это машина для подач. Когда покрытие стабильно, нет погодных условий, которые могли бы ему помешать… Даже в защите Янник сбалансирован. Иногда, когда я делал смэши и удары с лёта, Синнер оставался уравновешенным и непоколебимым. Даже на возврате и подаче он сбалансирован. Покрытие внутри помещения помогает ему найти этот баланс», — приводит слова Альяссима Tennis Legend.