Шувэй c Остапенко одержали победу над Эррани и Паолини на Итоговом чемпионате WTA

Теннисистки Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Елена Остапенко (Латвия) одержали вторую победу на групповом этапе Итогового чемпионата WTA — 2025. В матче второго тура они обыграли итальянок Сару Эррани и Жасмин Паолини. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Матч продлился 1 час 15 минут. За это время итальянки ни разу не подали навылет, сделали две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из четырёх. На счету Шувэй и Остапенко четыре эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Итоговый турнир WTA проходит с 1 по 8 ноября. Действующими победительницами турнира в парном разряде являются канадка Габриэла Дабровски и представительница Новой Зеландии Эрин Рутлифф.