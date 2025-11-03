Скидки
Теннис Новости

Шувэй/Остапенко — Эррани/Паолини, результат матча 3 ноября 2025, счет 2:0, Итоговый турнир WTA

Шувэй c Остапенко одержали победу над Эррани и Паолини на Итоговом чемпионате WTA
Комментарии

Теннисистки Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Елена Остапенко (Латвия) одержали вторую победу на групповом этапе Итогового чемпионата WTA — 2025. В матче второго тура они обыграли итальянок Сару Эррани и Жасмин Паолини. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Мартины Навратиловой
03 ноября 2025, понедельник. 15:15 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко

Матч продлился 1 час 15 минут. За это время итальянки ни разу не подали навылет, сделали две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из четырёх. На счету Шувэй и Остапенко четыре эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Итоговый турнир WTA проходит с 1 по 8 ноября. Действующими победительницами турнира в парном разряде являются канадка Габриэла Дабровски и представительница Новой Зеландии Эрин Рутлифф.

Новости. Теннис
