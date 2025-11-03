Шувэй c Остапенко одержали победу над Эррани и Паолини на Итоговом чемпионате WTA
Теннисистки Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Елена Остапенко (Латвия) одержали вторую победу на групповом этапе Итогового чемпионата WTA — 2025. В матче второго тура они обыграли итальянок Сару Эррани и Жасмин Паолини. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Мартины Навратиловой
03 ноября 2025, понедельник. 15:15 МСК
Сара Эррани
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Се Шувэй
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Матч продлился 1 час 15 минут. За это время итальянки ни разу не подали навылет, сделали две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из четырёх. На счету Шувэй и Остапенко четыре эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
Итоговый турнир WTA проходит с 1 по 8 ноября. Действующими победительницами турнира в парном разряде являются канадка Габриэла Дабровски и представительница Новой Зеландии Эрин Рутлифф.
