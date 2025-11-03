Янник Синнер установил уникальное достижение среди итальянцев на «Мастерсе» в Париже

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер стал первым итальянским игроком, которому удалось завоевать титул «Мастерса» в Париже (Франция). В решающем матче он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (восьмой в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Эта победа стала для Синнера 23-й в карьере, пятой в сезоне и пятой на «Мастерсах». Ранее он завоевал титулы на турнирах в Вене, Пекине, а также на Уимблдоне и Australian Open. По итогам соревнований в Париже итальянец вернётся на первую строчку мирового рейтинга впервые с US Open.

Далее Синнер выступит на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия).