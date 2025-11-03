Пегула — первая с 2018 года, кто на старте обыграл действующую чемпионку Итогового турнира

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула стала первой с 2018 года, кто в первом матче победил действующую чемпионку Итогового турнира WTA на групповом этапе. В 2018 году Каролина Плишкова обыграла Каролину Возняцки.

На старте группового этапа Итогового чемпионата WTA — 2025 Пегула оказалась сильнее своей соотечественницы Кори Гауфф (третья в рейтинге) со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:2. Далее Пегула сыграет с итальянкой Жасмин Паолини.

Гауфф — действующая чемпионка соревнований. В прошлогоднем финале турнира она обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).