Пегула — первая с 2018 года, кто на старте обыграл действующую чемпионку Итогового турнира
Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула стала первой с 2018 года, кто в первом матче победил действующую чемпионку Итогового турнира WTA на групповом этапе. В 2018 году Каролина Плишкова обыграла Каролину Возняцки.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
02 ноября 2025, воскресенье. 18:55 МСК
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|2
|
|6 4
|6
5
Джессика Пегула
Д. Пегула
На старте группового этапа Итогового чемпионата WTA — 2025 Пегула оказалась сильнее своей соотечественницы Кори Гауфф (третья в рейтинге) со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:2. Далее Пегула сыграет с итальянкой Жасмин Паолини.
Гауфф — действующая чемпионка соревнований. В прошлогоднем финале турнира она обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).
