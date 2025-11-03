Скидки
Пегула — о победе над Гауфф: в тактическом плане удалось сделать то, что я хотела
Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула рассказала, за счёт чего ей удалось обыграть соотечественницу Кори Гауфф в стартовом матче Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч завершился со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:2.

«Думаю, что в тактическом плане мне удалось сделать то, что я хотела. С Кори это всегда тонкая грань: она так хорошо двигается, что нужно играть агрессивно, но при этом нельзя переигрывать и именно это она умеет навязать сопернице.

Так что думаю, с этим справилась хорошо. И подача у меня шла — подавала довольно стабильно. Даже несмотря на то что она сделала брейк во втором сете, я всё равно чувствовала, что подаю хорошо до конца второго и в третьем сете. Это то, над чем я работала, поэтому было приятно увидеть, что это принесло результат», – приводит слова Пегулы The Tennis Gazette.

