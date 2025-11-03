Скидки
Теннис Новости

Ализе Корне стала капитаном сборной Франции на Кубке Билли Джин Кинг

Бывшая 11-я ракетка мира 35-летняя французская теннисистка Ализе Корне стала капитаном сборной Франции на Кубке Билли Джин Кинг. На этом посту она заменит Жюльена Беннето, занимавшего эту должность с 2019 по 2025 год.

«Для меня большая честь взять на себя ответственность за женские сборные Франции. Я осознаю доверие, которое оказала мне федерация, полна решимости сделать всё возможное, чтобы помочь нашим игрокам проявить свой лучший уровень. Мне важно построить сильный командный дух, основанный на требовательности, солидарности и страсти к синему платью (цвету национальной сборной)», — приводит слова Корне L'Équipe.

На эту должность претендовали несколько бывших теннисисток: Софи Амиач, Полин Парментье и Амели Моресмо, которая долгое время была главной претенденткой на второй срок после того как занимала эту должность с 2012 по 2016 год.

