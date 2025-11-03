Синнер рассказал о планах на ближайшее время после победы на «Мастерсе» в Париже
Поделиться
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился планами на ближайшие дни после победы в финале «Мастерса» в Париже над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (6:4, 7:6 (7:4)).
Париж. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
10
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
2
Янник Синнер
Я. Синнер
«Сезон ещё не закончен, но я действительно чувствую облегчение. После такой интенсивной недели я невероятно счастлив. Я возьму несколько выходных. Это важно для моего тела, но также и для головы. Затем, конечно, мы начнём готовиться, чтобы вернуться в Турин в наилучшей форме», – приводит слова Синнера Eurosport Netherlands.
Напомним, победа на «Мастерсе» в Париже позволила Синнеру вернуться на первую строчку рейтинга АТР. Итальянец обошёл испанского теннисиста Карлоса Алькараса на 250 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 ноября 2025
-
18:34
-
18:16
-
17:49
-
17:27
-
16:55
-
16:39
-
16:14
-
15:46
-
15:24
-
15:11
-
14:56
-
13:54
-
12:46
-
11:59
-
11:53
-
11:09
-
10:47
-
10:27
-
10:13
-
10:10
-
09:34
-
09:30
-
09:16
-
00:56
-
00:47
-
00:42
-
00:25
-
00:10
- 2 ноября 2025
-
23:53
-
23:41
-
23:41
-
23:16
-
22:56
-
22:52
-
22:37