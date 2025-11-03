Синнер рассказал о планах на ближайшее время после победы на «Мастерсе» в Париже

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился планами на ближайшие дни после победы в финале «Мастерса» в Париже над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (6:4, 7:6 (7:4)).

«Сезон ещё не закончен, но я действительно чувствую облегчение. После такой интенсивной недели я невероятно счастлив. Я возьму несколько выходных. Это важно для моего тела, но также и для головы. Затем, конечно, мы начнём готовиться, чтобы вернуться в Турин в наилучшей форме», – приводит слова Синнера Eurosport Netherlands.

Напомним, победа на «Мастерсе» в Париже позволила Синнеру вернуться на первую строчку рейтинга АТР. Итальянец обошёл испанского теннисиста Карлоса Алькараса на 250 очков.