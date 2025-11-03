Скидки
Синнер рассказал о планах на ближайшее время после победы на «Мастерсе» в Париже

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился планами на ближайшие дни после победы в финале «Мастерса» в Париже над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (6:4, 7:6 (7:4)).

Париж. Финал
02 ноября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Сезон ещё не закончен, но я действительно чувствую облегчение. После такой интенсивной недели я невероятно счастлив. Я возьму несколько выходных. Это важно для моего тела, но также и для головы. Затем, конечно, мы начнём готовиться, чтобы вернуться в Турин в наилучшей форме», – приводит слова Синнера Eurosport Netherlands.

Напомним, победа на «Мастерсе» в Париже позволила Синнеру вернуться на первую строчку рейтинга АТР. Итальянец обошёл испанского теннисиста Карлоса Алькараса на 250 очков.

