Анисимова рассказала, за счёт чего смогла выйти на новый уровень в сезоне-2025

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала о переменах, которые помогли ей выйти на новый уровень и закрепиться в топ-5 мирового рейтинга.

«Думаю, самое важное изменение — это менталитет, с которым я подхожу к турнирам, к каждому матчу. Это было главным сдвигом для меня в этом сезоне.

Всё, что я прошла на этом пути, мне очень помогло. Когда закончится Итоговый турнир WTA, я смогу оглянуться назад и сказать себе, чего я добилась. Очень горжусь тем, как я боролась и как вела себя на корте — это было моей главной целью весь сезон», – приводит слова Анисимовой Punto de Break.

В сезоне-2025 Анисимова дважды становилась финалисткой турниров серии «Большого шлема». На Уимблдоне она проиграла со счётом 0:6, 0:6 польке Иге Швёнтек, а в финале Открытого чемпионата США уступила первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко — 3:6, 6:7 (3:7).

